来年のW杯に向けた準備を進めている日本代表。14日には王国ブラジルとの重要な親善試合を戦う。そのブラジルは10日に行われた韓国戦に5-0で勝利している。『Globo』は、ブラジル代表は日本戦で韓国戦からGKだけを入れ替えるとしていたが、その後、「ほぼ全員を変更する見込み」と予想を変えた。韓国戦のスタメンから8人を入れ替え、日本戦でも先発するのはカゼミロ、ブルーノ・ギマランイス、ヴィニシウス・ジュニオールだけになり