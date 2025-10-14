Ã¯¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¥­¥ã¥ó¥×¤ò³Ú¤·¤á¤ë»þÂå¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢Â¿¼ñÌ£¿Í¡¦½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖÀßÈ÷¤¬À°¤¤¤¹¤®¤¿¥­¥ã¥ó¥×¾ì¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£70ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ß¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë½ê¤µ¤ó¤¬¡¢Âç¿Í¤ÎÍ·¤ÓÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥È¥ÊÊÔ½¸ÉôÊÔ¡Ø½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤ÎÀ¤ÅÄÃ«¥Ù¡¼¥¹VOL.59 ¿·²ò¼á ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥È¥³¥í¼­Åµ¡Ù¡Ê¥Í¥³¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¡¼¥à¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤¿¥­¥ã¥ó¥×¤ÎËÜÅö¤ÎÌÌ