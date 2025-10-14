プロ野球巨人の長野久義外野手（球団提供）プロ野球巨人の長野久義外野手（40）が今季限りで現役を引退することが14日、球団関係者への取材で分かった。通算1512安打を放っているが、近年は出場機会が減り、今季は自己最少の17試合で3安打だった。佐賀県出身で、福岡・筑陽学園高から日大、ホンダを経て2010年にドラフト1位で巨人入り。1年目からレギュラーに定着し、新人王に輝いた。広角に打ち分ける打撃で11年に首位打者、