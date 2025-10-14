ガザ地区の和平合意に伴い人質が解放されたイスラエルで、トランプ大統領が演説に臨みました。エルサレムでは称賛の声が聞かれました。【映像】演説を見るエルサレムの人ら「イスラエル人とパレスチナ人にとって長く苦しい悪夢はついに終わった」（トランプ大統領）エルサレムでは13日、和平合意を主導したトランプ大統領の演説に多くの人が耳を傾けました。「この地域全体が小さなひとつの場所となり、誰もが自由に訪れ、移動