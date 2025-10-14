前橋市の市長が既婚者と複数回ホテルで会っていた問題で、市長と市民との対話会が開かれましたが、参加者からは「釈然としない」との声も聞かれました。【映像】参加者のコメント「私的には6割ぐらい納得、後の4割これだと釈然としない」（参加者）対話会は小川晶市長が市民の質問に直接答える形で行われました。小川市長は既婚者の男性職員とホテルで会っていたことについて、「反省しなければならないことはあるが、報道が