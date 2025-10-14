公明党の連立離脱を受け、自民党は14日午後、全ての所属国会議員が参加できる会合を開き、今後の対応などを協議します。執行部は経緯を説明し理解を得たい考えですが、これまでの党運営や他党との協力のあり方をめぐり様々な意見が交わされる見通しです。【映像】立憲・野田代表のコメント「野党が、一致協力すれば、政権交代をする可能性があるわけじゃないですか。そのチャンスをやっぱり掴み取るために、懸命に努力をしていき