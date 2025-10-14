連休が明けて政界は、総理大臣指名選挙に向けた各党のやり取りと駆け引きがいっそう活発になる。自民党の高市総裁は、14日午後、所属国会議員に対し、公明党が連立を離脱することになった経緯について説明する予定だ。また、鈴木幹事長は、13日「基本政策が一致する政党はある。政治の安定を取り戻し、内外の課題に応えていく体制を作りたい」と述べた。自民党・鈴木幹事長：何があっても、首班（首相指名）を受けられるよう最大限