今回、Ray WEB編集部は気になっている先輩との出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞ある日主人公は憧れの柊先輩からデートに誘われ、流れで先輩の家に行くことに。柊先輩の家にあったのはなんと主人公の友だち・亜季のバッグでした。柊先輩と亜季は一体どんな関係なのでしょう？原案：Ray WEB編集部作画：偲ライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖常に上から目