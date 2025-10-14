群馬県みなかみ町下津で１３日早朝、高齢夫婦がクマに襲われ、軽傷を負った。現場にいた親子とみられるクマ２頭は捕獲されておらず、沼田署や町が周辺住民に注意を呼びかけている。同署の発表によると、夫婦は林道を散歩中に突然現れたクマに襲われた。男性（７６）は左手に、女性（６９）は左腕と左脚に軽傷を負い、近くの民家に駆け込んだ。現場はＪＲ上越線後閑駅から南西に約１キロ離れた田畑に住宅が点在する地域で、北