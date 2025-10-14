今年の中秋節（旧暦8月15日）に当たる10月6日、上海市徐家匯区にある気象観測ステーションでは午後に35度の気温を記録した。これは上海で今年迎えた54回目の猛暑日であり、1873年に気象観測が始まってから最も遅い猛暑日でもあった。そしてこの長く続いた熱波の影響で、上海の植物までも「自律神経が乱れる」状態を引き起こされている。極端な高温の天気はまるで「ホルモン剤」のように植物の生長リズムを乱し、あちらこちらで季節