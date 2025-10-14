さりげない優しさに触れた瞬間、心がふっと温かくなることがあるでしょう。わざとらしくない自然な心遣いほど、長く記憶に残るものです。Instagramで漫画を投稿しているB.B軍曹さんも、そんな体験が含まれた義母とのエピソードを語り、大きな反響を呼んでいます。【漫画】『親の背中を見て子は育つを目の当たりにした話』（全編を読む）それは結婚前、夫である髭さんの実家に帰省したときのこと。夜、お風呂に入るときにB.B軍曹さ