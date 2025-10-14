【シャルムエルシェイク（エジプト東部）＝池田慶太、エルサレム＝福島利之】パレスチナ自治区ガザでイスラム主義組織ハマスに拘束されていた生存中の人質が全員帰還を果たし、約２年続いたガザ紛争は大きな転機を迎えた。焦点がガザの恒久和平の実現に移る中、難関となる次の交渉ステージでも、トランプ米大統領の果たす役割が大きなカギを握ることになりそうだ。生存中の全人質を解放する停戦合意が履行された１３日、イスラ