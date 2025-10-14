羽田空港発の全日空の旅客機が離陸後に引き返すトラブルがありました。車輪部分と滑走路のライトが接触した可能性があるということですが、乗客にけがはありませんでした。【映像】ANA機 滑走路のライトと接触か 羽田にリターン全日空によりますと、午後9時ごろ、羽田空港から山口県の岩国錦帯橋空港に向かっていた639便は機体のトラブルで羽田空港に引き返し、午後10時ごろに着陸しました。離陸前に機体前方の車輪部分と滑走