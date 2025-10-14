◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦ブルワーズ―ドジャース（１３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ドジャースのＤ・ロバーツ監督が１３日（日本時間１４日）、リーグ優勝決定シリーズ第１戦となる敵地・ブルワーズ戦の試合前会見に出席した。今シリーズではこの日の第１戦がスネル、１４日（同１５日）の第２戦が山本由伸と敵地開催の２試合は先発投手を発表済み。しか