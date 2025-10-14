戦後80年のことし、「いま伝えたい、私の戦争」と題して、いまを戦前にさせないための“メッセージ”を届けます。今回は、ある弁護士の平和への思いについてお伝えします。その原点には、幼少期のつらい体験がありました。 ことし6月、明かりを落とした大分市のホール。ある男性に、歌で感謝の思いが伝えられました。弁護士の紱田靖之さん（81）です。裁判や市民活動を通じて交流を深めた多くの支援者が、歌声