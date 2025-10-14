朝のドル円は１５２円２０銭台＝東京為替 朝のドル円は１５２円２０銭台、先週末に１５１円台前半まで落として週の取引を終えたが、週明けはドル高円安でスタートし、その後も１５２円台でのスタート。 USDJPY 152.21