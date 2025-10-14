米大リーグのポストシーズンは１３日（日本時間１４日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）のブルワーズ―ドジャースがウィスコンシン州ミルウォーキーで開幕する。両チームのスタメンが発表され、大谷翔平は１番指名打者で出場する。試合開始は日本時間午前９時８分の予定。（デジタル編集部）ブルワーズの先発投手は左腕アシュビー。今季は主に救援で４３試合に登板し、５勝２敗、防御率２・１６の好成績を残した。地