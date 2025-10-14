10月の2週にメキシコで発生した大雨による洪水などで、これまでに64人が死亡し少なくとも65人が行方不明となっています。メキシコ政府によりますと、10月6日から9日にかけての大雨で、ベラクルス州など4つの州で洪水や地滑りが発生し、6歳の男の子が土砂に巻き込まれるなど、これまでに64人の死亡が確認されました。現在も65人の安否がわかっていません。ベラクルス州ポサリカでは川が氾濫し、水位が最大で約4メートルまで上がり、