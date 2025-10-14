御殿場線直通70周年記念の企画展「Spirit Express」のタイトルビジュアル（画像：ロマンスカーミュージアム）東京から電車で静岡方面に向かう場合、一般的なのは東海道新幹線や東海道線の利用。しかしコアなファンならもう一本、小田急から御殿場線に乗り入れる新宿〜松田〜御殿場〜沼津のルートを思い浮かべるかもしれない。小田急の（国鉄）御殿場線への直通運転は1955年10月にスタートし、2025年で70周年。小田急海老名駅に隣接