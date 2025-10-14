ミルウォーキー・バックスは、アレックス・アデトクンボと2ウェイ契約を締結した模様。10月14日（現地時間13日、日付は以下同）、現地メディア『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じている。 24歳のアレックスは、バックスの大黒柱であるヤニス・アデトクンボの弟である。これによって、既に再契約が発表されている兄タナシス・アデトクンボを含め、バックスのロスターには3人の兄弟が登録される。1