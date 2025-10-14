【短期集中連載】若かりし角田裕毅の素顔05（全5回）後編「2022年〜現在：F1」◆角田裕毅の素顔01から読む＞＞「中嶋悟がホンダに推薦したらダントツに速かった」◆角田裕毅の素顔05前編＞＞「F1という世界は、こんなに人間を成長させて変える」2022年はアルファタウリで12ポイントを獲得し、ドライバーズランキング17位。2023年はチームメイトがピエール・ガスリーからニック・デ・フリースに代わり（その後、ダニエル・リカル