●午後から天気下り坂。夕方にかけて雨脚が強まり、雷が発生するところも●山口市内では日中の最高気温が30度。雨で湿度が高く、蒸し暑い●週末からは一気に秋の空気に。厚めの長袖の用意を＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜からこの時間にかけて台風23号は東へと遠ざかりました。現在、大陸からまとまった雲が接近し、中国地方に流れ込んできています。 きょう14日(火)は朝鮮半島付近の前線が夜にかけて県内に接近する予想で、徐