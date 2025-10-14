ドキュメンタリー映画『阪神タイガース THE OFFICIAL MOVIE 2025 ―栄光の虎道（こどう）―』が、11月14日より全国公開されることが決まった。併せて、ポスタービジュアルと特報30秒映像が解禁となった。【動画】映画『阪神タイガース THE OFFICIAL MOVIE 2025 ―栄光の虎道―』特報2025年、球団創設90周年という記念すべき年に、NPB史上最速（2リーグ制となった1950年以降で最速）のリーグ優勝を成し遂げた阪神タイガース。そ