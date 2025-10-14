◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦ブルワーズ―ドジャース（１３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ドジャースのＤ・ロバーツ監督が１３日（日本時間１４日）、リーグ優勝決定シリーズ第１戦となる敵地・ブルワーズ戦の試合前会見に出席した。大谷翔平投手（３１）はフィリーズとの地区シリーズ４試合では１８打数１安打の打率５分６厘。１９打席で左腕との対戦が１６度