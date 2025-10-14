タレントの窪真理チャカローズ（くぼまり・ちゃかろーず）が13日、自身のX（旧ツイッター）で結婚したことを発表した。お相手はマジシャンの才藤大芽（さいとう・たいが）。2人はメンサ会員（全人口の上位2%に入る高い知能指数[IQ]を持つ人だけが入会できる国際的な団体）であることを公表しており、超高IQ夫婦が誕生した。 【写真】お相手の京大卒マジシャン・才藤大芽美男美女夫婦です 窪は「ご報告が