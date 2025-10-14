韓国の半導体・2次電池・ロボットといった先端戦略産業において、核心となる素材・部品の海外依存度が過度に高いという指摘が出た。人工知能（AI）分野の核心であるロボットは、中国製への「偏り」が一段と深まっている。10月13日、共に民主党の李在官（イ・ジェグァン）議員室が産業通商資源部から提出を受けた資料によると、最新の調査である2023年基準で、国内の産業用ロボットに使用される駆動部品の海外依存度は80.3％に達し