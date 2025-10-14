◇強まるウォン安圧力米中貿易葛藤が再燃し、ウォン安が急激に進んだことを受けて、韓国外為当局が市場安定措置に入った。企画財政部と韓国銀行は13日、「外為当局は、最近の内外要因によってウォンの変動性が拡大している過程で、市場偏重の可能性などに警戒感を持ち、綿密にモニタリングしている」と明らかにし、口先介入に踏み切った。外為当局が口先介入に乗り出したのは、昨年4月、中東地域の情勢不安によってウォン安が急激