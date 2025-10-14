最近、カンボジアで20代の韓国人大学生が拷問を受け、心臓麻痺で死亡した事件が明らかになった後、「東南アジアに出国して以降、連絡が途絶えた」という行方不明やその疑いに関する通報が全国各地で相次いでいる。光州（クァンジュ）警察庁は13日、「カンボジアなど東南アジアに出国した20代3人について、それぞれの家族から行方不明の通報があった」とし、「出入国記録などを通じて彼らの行方を追っている」と明らかにした。警察