サッカーのW杯北中米3カ国大会欧州予選のウェールズ戦で得点を喜ぶベルギーのデブルイネ＝13日（ゲッティ＝共同）【ベルリン共同】サッカーの2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会欧州予選は13日、各地で行われ、J組でベルギーはウェールズに4―2で競り勝ち、4勝2分けの勝ち点14で首位に浮上した。北マケドニア（旧マケドニア）はカザフスタンと1―1で引き分け、同13で2位。A組はドイツとスロバキアがともに勝ち、3勝1