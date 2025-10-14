中国人は何を考え、どう行動するのか？講談社現代新書の新刊『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』では、日本を代表する中国ウォッチャーが鋭く答えています。本記事では、〈北京人はプライドの塊、河南人は口八丁手八丁…出身地で驚くほど違う、中国人の素顔〉に引き続き、南方出身の中国人の性質をみていきます。※本記事は、近藤大介『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』（講談社現代新書）より抜粋