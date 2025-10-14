自民党の高市早苗総裁（右）と会談し、連立政権からの離脱を伝えた公明党の斉藤鉄夫代表（写真：共同通信社）自民党にどこまでもついていく「下駄の雪」と揶揄されてきた公明党が連立政権を離脱した。閣外協力もしない。今後は野党として、国会対策委員長会談などの代表者協議にも出席する方針だという。激震が走った公明の離脱の背景と今後の政界の行く末は──。「日刊ゲンダイ」第一編集局長の小塚かおる氏がレポートする。[J