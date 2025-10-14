¿Í¤Ï¡Ö¿Í°Ê³°¡×¤È°¦¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤ë¤Î¤«¡©¿Í´Ö¤ÈÆ°Êª¤È¤ÎÀ­°¦¤òÉÁ¤¯¡ØÀ»¤Ê¤ë¥º¡¼¡Ù¤ÇÁ¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ßÀÌî¤Á¤Ò¤í¤µ¤ó¤¬¼¡¤ËÁª¤ó¤À¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿Í¤ÈÌµµ¡Êª¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¡×¡£10·î16ÆüÈ¯Çä¤ÎÏÃÂêºî¡ØÌµµ¡Åª¤ÊÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¡¢¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¸¦µæ¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¸¦µæ¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¡£»ä¤Ï2016Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¿Í´Ö¤È¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â