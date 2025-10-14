町田康さんの新刊『口訳 太平記 ラブ＆ピース』（講談社）が発売されました。南北朝の動乱を描いた壮大な歴史文学『太平記』を、町田さんが今の話し言葉＝「口訳」で圧倒的に面白く生まれ変わらせた本書。そこには今も昔も変わらない「戦乱の原因」と「人間の本質」が描かれています。「物事には原因がある。だけど原因はひとつではない。いろんな原因と結果が絡み合って、今の状態が出来上がる。」――本書の冒頭場面をお届けしま