14日朝、岩手県沿岸北部を震源とする最大震度3の地震がありました。県内でも由利本荘市や横手市などで震度1の揺れを観測しています。気象庁によりますと、14日午前7時6分ごろ岩手県沿岸北部を震源とする地震がありました。震源の深さは約20キロ、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されています。岩手県で最大震度3の揺れを、県内では由利本荘市石脇や横手市雄物川町、大仙市高梨などで震度1の揺れを観測しています