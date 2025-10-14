松下幸之助や稲盛和夫らを成功に導き、大谷翔平も学んだ哲学者・中村天風。彼に直接指導を受けた電気通信大学名誉教授の合田周平さんは「天風哲学の基本は、まず心身を安定させ、正しい呼吸を行うことに始まる」という――。※本稿は、合田周平・べじこ『マンガ 人生がプラスに変わる中村天風のことば』（幻冬舎新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／EyeEm Mobile GmbH※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／E