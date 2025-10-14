フォーリンラブのバービーさんと2021年4月に結婚し、2024年8月に第一子が誕生した夫・つーたんさんの連載「#nofilter」（毎月14日公開予定）。今回は、自身のYouTubeや各メディアで生理や妊活など女性特有の健康課題に向き合う情報を発信しているバービーさんが、“もの配りおばさん”としてフェムケア商品を無料配布するイベントを開催し、それを観覧したつーたんさんが感じたことを率直に綴っていただきました。妻の「やりたい」