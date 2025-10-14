北中米ワールドカップの欧州予選は、現地時間10月13日にグループA、B、D、Jの計８試合が開催された。グループAでは、北アイルランドに１−０と競り勝ったドイツが今予選３連勝で首位をキープ。同日にルクセンブルクを２−０と下したスロバキアと同勝点（９）ながらも、本大会出場に向けて一歩前進した。混戦のグループJは、カザフスタンと引き分けた北マケドニアが２位転落の展開に。代わりにトップに立ったのはベルギーだ。