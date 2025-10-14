2025年9月に、デジタルシングル「What?」と「Which? Prod. Giga」を先行配信。10月15日には、最新アルバム「COLLECTION」をリリースする後藤真希さん。モーニング娘。の第3期メンバーとして13歳でデビューし、現在はソロアーティストとしてフェスなどにも出演するなど、精力的に活動を続けている。アルバムについて、そしてデビュー当時について振り返ってもらったインタビュー前編に続き、後編では令和のアイドルについて思うこと