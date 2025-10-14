前編記事『「かゆすぎて皮膚をナイフでこそぐ」…内臓由来のヤバすぎる「かゆみ」を専門医が解説』より続く。糖尿病で手足がかゆくなることもすねや手足が特にカサついてかゆくなり、クスリを塗っても湿疹や皮膚炎を繰り返すようであれば、糖尿病の疑いがある。血糖値が高くなると、全身の血管がボロボロになり、手足などの末梢神経に栄養が行き届かなくなる。そうなると汗腺が機能不全を起こしてしまい、乾燥しやすくなった肌がか