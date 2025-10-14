【ミルウォーキー共同】米大リーグ、ドジャースの山本由伸は13日、ミルウォーキーで14日（日本時間15日）に行われるブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦の先発登板に向けて記者会見し「いい打線なのは間違いない。何としても負けるわけにはいかないので、チームが勝てるように全力で投げたい」と意欲を語った。レギュラーシーズンでメジャー最多の97勝を挙げたブルワーズとは7月に対戦。5失点（自責点3）してメジャ