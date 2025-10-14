渋滞が「ほぼ解消」神奈川県は2025年8月19日、県道22号線の「用田バイパス」が4車線開通した効果を発表しました。一体どのようなバイパスで、開通してどのような効果が現れたのでしょうか。用田バイパス（画像：神奈川県）。【画像】超便利!?これが「用田バイパス」のルートと開通効果です！（8枚）県道22号 横浜伊勢原線は、横浜市磯子区のJR新杉田駅前から伊勢原市の国道246号までを結ぶ道路です。区間によっては「環2」「