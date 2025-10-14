食事のマナーは、些細なことではありますが、気になってしまうもの。食べ方が汚い相手と食事をすると、おいしいはずの料理もまずく感じてしまうものです。一緒に食事をしていて、「ちょっと生理的にムリかも・・・」と感じてしまう女性も少なくないはず。万が一、片想いの女性にそんなことを思われてしまったら・・・。ということで、女性が生理的に受けつけないと感じるのはどんな男性か、意見を聞いてみました。【１】口を閉じず