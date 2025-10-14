男性のコレクションの一部。現行品もビンテージもある。同じ時計の色違いも。写真で見えているだけで数千万円相当＝後藤洋平撮影 正確な時間を知りたければ、スマホで用が足りる。なのに、なぜ今、機械式の腕時計がもてはやされるのだろう。「盗難や強盗が怖い。だから匿名でお願い」。東京都内在住、50代の自営業の男性は取材の冒頭、そう告げた。高校生のとき、祖父からスイスの歴史あるブランドIWCの機械式時計を譲