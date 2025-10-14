先週金曜日の10月10日に起こった公明党による「さらば自民党」の連立離脱宣言は、久々に目にした「ガチンコ政治劇」だった。長く艱難辛苦（かんなんしんく）を強いられた「糟糠（そうこう）の妻」が、かつては偉かったがいまや落ちぶれた「傲岸不遜（ごうがんふそん）な夫」に、三下り半を突きつけた格好だ。これにて自公間の「熟年離婚」成立である。ノー天気な高市と渋面の斎藤そもそも同日、午後1時44分から国会内で行われた自