2025年10月10日、京都市下京区の高島屋京都店で開催中の「第72回日本伝統工芸展京都展」を視察された秋篠宮家の次女・佳子さま。会場には陶芸や染織、金工など325点が展示された。【写真】佳子さまのスカーフ、アイボリーのセットアップ全身姿を見る。他、佳子さまの「99000円」スカートコーデなども人間国宝で木工芸作家の宮本貞治氏から説明を受けられた佳子さまは、工具のかんなを手に取って「これできれいな線が出るんです