この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。夫婦に関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える夫婦のエピソードをどうぞごらんください。 夫作のお弁当に「吹き出した」笑顔があふれた妻 フルタイムで働いている方にとって、ランチタイムは大切な息抜き時間。お金をかけずに好きなものを食べられるよう、お弁当を持参