2025年のノーベル化学賞が、北川進・京都大学特別教授ら3名に授与されることが、発表されました。受賞の理由は、「多孔性配位高分子」（PCP）の開発で、微細な孔を持つ新しい多孔性材料を創出したこと。これにより二酸化炭素の吸着や安全なガスの保管が可能となり、環境問題解決に寄与する技術として評価されたものです。化学の象徴とも言われる六角形の芳香環。その魅力にとりつかれた化学者たちのエピソードや、おどろくべき性質