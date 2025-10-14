禁錮5年の実刑判決を言い渡されているフランスのサルコジ元大統領が、10月21日に収監されることが決まったとフランスメディアが報じました。フランスメディアなどによりますと、サルコジ被告は13日、検察に出頭し、収監の日時などを通知されたとみられています。サルコジ被告は2007年、大統領選の際に、独裁者だったリビアの故カダフィ大佐側から巨額の選挙資金を不正に受け取れるよう側近を通じて働きかけたとして、実刑判決を言