「役満ボディー」の異名を持つプロ雀士でモデルの岡田紗佳さん（31）が2025年10月9日、自身のインスタグラムを更新。番組出演時の衣装ショットを披露した。「色ほぼ木」岡田さんは、「先日のアッコにおまかせ！の衣装！」「色ほぼ木」といい、番組で着用した衣装ショットを2枚投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ミントグリーンのノースリーブのニットに、ブラウンのパンツを着用。2枚目のトップスをボトムにインした