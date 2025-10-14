コリコリとした歯ごたえが特徴のエリンギ。くせのない味わいで和洋中どんな料理にもなじみます。1年を通して安定した価格で手に入るのもうれしいですね。今回は、そんなエリンギが主役の簡単レシピ8選をご紹介。思わずおかわりしたくなる、やみつき必至の料理がそろっていますよ。ぜひ食卓に取り入れてみてくださいね！■【5分で完成】エリンギだけ！ 美味しい食べ方 メインにも副菜にもオリーブ油でエリンギを炒めて、ハーブソル